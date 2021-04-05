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Haberler Gündem Haberleri ‘Bağlılığı hiçbir zaman unutulmayacak’
Giriş Tarihi: 5.4.2021

‘Bağlılığı hiçbir zaman unutulmayacak’

‘Bağlılığı hiçbir zaman unutulmayacak’
MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, vefatının 24. yılında anılıyor. Türkeş'in vefat yıldönümüne ilişkin mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter'daki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, ülkücü hareketin lideri, devlet ve dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı. ANKARA
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‘Bağlılığı hiçbir zaman unutulmayacak’
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