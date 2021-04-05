Bahçelievler'de korkutan yangın! Evin çatısı alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler'de bulunan dört katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağmurlu hava rağmen etkisini artıran alevler, kısa sürede bütün çatıyı etkisi altına aldı. Mahallede büyük korku ve paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altında alındı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yer alan dört katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağmurlu havaya rağmen etkisini artıran alevler kısa sürede bütün çatıyı sarmaya başladı. Çatıdan dumanlar yükseldiğini fark eden bina sakinleri soluğu sokakta aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahallede büyük korku ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken çatıda ise maddi hasar oluştu.