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Giriş Tarihi: 5.4.2021 19:50 Son Güncelleme: 5.4.2021 20:03

, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yıl dönümü nedeniyle 'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı için dün bir mesaj yayınlamıştı. Erdoğan, bugün Türkeş'in kabrine ziyarette bulundu ve dua etti.

MHP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 24'üncü ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Türkeş için binlerce mesaj yayınlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

"BU TOPRAKLARA BAĞLILIĞIYLA HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Başkan Erdoğan mesajında, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKEŞ'İN KABRİNDE DUA ETTİ


Başkan Erdoğan dün yayınladığı mesajın ardından bugün de Türkeş'in kabrini ziyaret etti ve dua okudu. O anlara ait fotoğraflar yayınlanırken, Türkeş'in kabri başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk de dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
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