Başkan Erdoğan, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

"BU TOPRAKLARA BAĞLILIĞIYLA HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Başkan Erdoğan mesajında, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video



Başkan Erdoğan dün yayınladığı mesajın ardından bugün de Türkeş'in kabrini ziyaret etti ve dua okudu. O anlara ait fotoğraflar yayınlanırken, Türkeş'in kabri başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk de dikkat çekti.