Beyoğlu Belediye Başkanı’ndan anlamlı Avukatlar Günü mesajı

Bugün Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Avukatlar Günü için ise sosyal medyada kutlama mesajları yayınlanıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak meslektaşlarının gününü kutladı.

ÜNİVERSİTE YILLARINA AİT FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Avukatlar Günü mesajında Başkan Yıldız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşıp "Avukat olacak hukuk öğrencisi kombini" diyerek espri yaptı.

"MESLEK HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Başkan Yıldız, Avukatlar Günü mesajı olarak ise, "Hakkı ve hukuku savunan, adaletin tesis edilmesi için görevlerini hassasiyetle yerine getiren tüm meslektaşlarımın #AvukatlarGünü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.