Bulgaristan seçimleri için oy kullandılar

Bulgarıstan'da
dün yapılan genel seçimler
için, Türkiye'de yaşayan
çifte vatandaşlık sahipleri
11 ildeki 35 sandıkta
oy kullandı. Bursa'da kurulan
8 sandığa giden seçmenler,
HES kodu sorgulamasının
ardından içeriye alındı.
Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (Bal-Göç)
Başkanı Veli Öztürk, kentte
yaşayan 4 bin 247 çifte vatandaşın,
internet üzerinden oy
kullanma talebiyle başvuruda
bulunduğunu söyledi.
Öztürk, yaklaşık bin 500 kişinin
de beyannameyle başvuruda
bulunduğunu aktardı.
Bu arada Bulgaristan
Ulusal Televizyonu'nun
(BNT) yayınladığı sandık
çıkış anketlerine göre, 240
sandalyeli meclisi belirlemek
için yapılan seçimi
Başbakan Boyko Borisov'un
lideri olduğu Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar (GERB) kazandı.
GERB, oyların yüzde
25.7'sini aldı.
HÖH'ÜN OYU YÜZDE 11
Seçimde 7 siyasi parti ve koalsiyon yüzde 4'lük seçim barajını geçti. Üyelerinin çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise oyların yüzde 11'inin sahibi oldu.