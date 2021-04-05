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Giriş Tarihi: 5.4.2021

seçimleri için oy kullandılar

Bulgaristan seçimleri için oy kullandılar
Bulgarıstan'da dün yapılan genel seçimler için, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahipleri 11 ildeki 35 sandıkta oy kullandı. Bursa'da kurulan 8 sandığa giden seçmenler, HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Başkanı Veli Öztürk, kentte yaşayan 4 bin 247 çifte vatandaşın, internet üzerinden oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğunu söyledi. Öztürk, yaklaşık bin 500 kişinin de beyannameyle başvuruda bulunduğunu aktardı. Bu arada Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre, 240 sandalyeli meclisi belirlemek için yapılan seçimi Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) kazandı. GERB, oyların yüzde 25.7'sini aldı.

HÖH'ÜN OYU YÜZDE 11
Seçimde 7 siyasi parti ve koalsiyon yüzde 4'lük seçim barajını geçti. Üyelerinin çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise oyların yüzde 11'inin sahibi oldu.
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Bulgaristan seçimleri için oy kullandılar
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