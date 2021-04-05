Bulgaristan seçimleri için oy kullandılar

Bulgarıstan'dadün yapılan genel seçimleriçin, Türkiye'de yaşayançifte vatandaşlık sahipleri11 ildeki 35 sandıktaoy kullandı. Bursa'da kurulan8 sandığa giden seçmenler,HES kodu sorgulamasınınardından içeriye alındı.Balkan Göçmenleri Kültür veDayanışma Derneği (Bal-Göç)Başkanı Veli Öztürk, kentteyaşayan 4 bin 247 çifte vatandaşın,internet üzerinden oykullanma talebiyle başvurudabulunduğunu söyledi.Öztürk, yaklaşık bin 500 kişininde beyannameyle başvurudabulunduğunu aktardı.Bu arada BulgaristanUlusal Televizyonu'nun(BNT) yayınladığı sandıkçıkış anketlerine göre, 240sandalyeli meclisi belirlemekiçin yapılan seçimiBaşbakan Boyko Borisov'unlideri olduğu Bulgaristan'ınAvrupalı Gelişimi İçinYurttaşlar (GERB) kazandı.GERB, oyların yüzde25.7'sini aldı.Seçimde 7 siyasi parti ve koalsiyon yüzde 4'lük seçim barajını geçti. Üyelerinin çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise oyların yüzde 11'inin sahibi oldu.