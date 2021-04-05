Çanakkale'de Kovid-19 vakaları arttı! Yeni önlemler alındı

AÇIK ALANLARDA HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK

Kovid-19 tedbirleriyle ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanması, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamaları, açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılması, il dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olması ve ev ziyaretlerinde bulunmaması kararlaştırıldı.