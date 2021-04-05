CHP Almanya'da da aynı! Yine taciz yine yolsuzluk





KADINLARA HAKARET YAĞDIRIYORDU

Cinsel taciz iddiasının yanı sıra Gülbey Kılıç'ın 14 farklı suç işlediğini belirten CHP Bavyera Münih Birliği, yönetim kurulu kararında şunları dile getirdi:

Sahibi tarafından ödenmiş bir otel faturasını kendisi ödemiş gibi gösterip ücret talebinde bulunmuştur.

Tüzüğe göre her YK üyesi genel kurul tarafından seçilmesi gerek. Gülbey Kılıç, YK'na iki üye daha almıştır.

Kadınlara karşı "geveze" ve "çok konuşma" gibi aşağılayıcı sözler kullanıp, bir toplantıda da genel sekreter Bahar John'u "çirkef" olarak tanımlamıştır.

Yüksek kira maliyeti olan derneğin kirasını, kendisi ödeyeceğini söyledi.

