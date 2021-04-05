CHP’deki tacizler Almanya’yı karıştırdı

CHP'dekı taciz ve tecavüz iddiaları, partinin yurtdışı örgütlenmelerine de sıçradı. Almanya'da CHP Bavyera Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç'ın cinsel taciz ve 14 farklı suçlamadan dolayı görevinden el çektirildiği ve partiyle ilişkisinin kesildiği ortaya çıktı. Bu sefer roller değişti. Aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın amcasının oğlu olan Kılıç'a, yönetim kurulu kararıyla görevden el çektirildi ve Kılıç'ın üyeliği iptal edildi. Kılıç'ın partiden gönderilmesi gerekçeleri arasında cinsel taciz, zimmete para geçirme, kadına hakaret gibi suçlamalar yer alıyor. Geçen 18 Mart'ta olağanüstü bir toplantı düzenleyen CHP Bavyera Münih Birliği'nin 29 Mart'ta yaptığı açıklamada "Eski üye olan bir hanımdan aldığımız imzalı bir beyanname ile kendisinin taciz olaylarına da karıştığı ve yine üye aidatlarını kötüye kullanma teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Mağdur varsa genel sekreterimiz Bahar John ile irtibata geçebilirler" ifadeleri kullanıldı.