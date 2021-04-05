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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:34 Son Güncelleme: 5.4.2021 17:10

Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler

’da “Dernek” olarak faaliyet yürütülen bir adreste yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 16 kişiye 48 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesi'ne bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın yaptı. Adreste "Dernek" olarak faaliyet yürütüldüğü, içerde 16 kişi bulunduğu, masaların üzerinde oyun kağıtları ve pullarının olduğu tespit edildi.

Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler | Video

Oyun kağıtları ve pulları muhafaza altına alındı. Adreste sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 16 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 48 bin lira idari para cezası kesildi. İşletmeci M.Y. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler
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