Elazığ'da 350 bin liralık dolandırıcılık saniye saniye kameraya yansıdı

PARAYI KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Telaşla ticari taksi ile Malatya'da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi. Yeniden taksiyle Elazığ'a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu.

85 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya'ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya'ya getirilirken, şüpheli H.E.'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

340 BİN LİRA KAYIP

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL'ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.