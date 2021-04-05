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Giriş Tarihi: 5.4.2021 22:31 Son Güncelleme: 5.4.2021 22:39

'da 350 bin liralık dolandırıcılık saniye saniye kameraya yansıdı

İHA
Elazığ'da 350 bin liralık dolandırıcılık saniye saniye kameraya yansıdı

’da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, kendisini olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın ticari taksi ile geldiği ’da dolandırıcılara 350 bin TL’sini kaptırırken, polis güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüphelilerden 2'sini yakaladı.

Güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor. Telefon dolandırıcılarının tuzağına ise bu kez Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli kadın düştü.

ELAZIĞ'DAN MALATYA'YA ÇAĞIRDILAR

Yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, soyguncuları yakalamak için para yatırması gerektiğini belirttiler. Yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kadını Malatya'ya çağırdılar.

PARAYI KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Telaşla ticari taksi ile Malatya'da dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi. Yeniden taksiyle Elazığ'a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu.

85 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri, yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Paraları teslim alan şüphelinin H.E., onu kiralık araçla Malatya'ya getiren şahsın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. olduğunu tespit etti. Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilerden Ahmet D. ve Ali D. yakalanarak Malatya'ya getirilirken, şüpheli H.E.'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

340 BİN LİRA KAYIP

Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL'ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Elazığ'da 350 bin liralık dolandırıcılık saniye saniye kameraya yansıdı
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