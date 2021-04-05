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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:59

Eve gelen temizlikçi 200 bin TL’lik ziynet eşyalarını çaldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Eve gelen temizlikçi 200 bin TL’lik ziynet eşyalarını çaldı

’da bir eve temizlik amacıyla gelen Z.S, ziynet eşyalarını çaldığı iddia edildi. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin çalınan eşyalarla birlikte yakalandığını bildirdi.

Bodrum'da bir eve temizlik amacıyla gelen Z.S, ziynet eşyalarını çaldığı iddia edildi. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin çalınan eşyalarla birlikte yakalandığını bildirdi.

Bodrum'da, 31 Mart 20201'de Ş.Y. Bodrum Mrk. J. Krk. K.lığına müracaat ederek, "evinden değeri yaklaşık 200.000 TL olan 2 pırlanta kol saati, 2 altın kolye, 1 pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet elmas kolyesinin çalındığını" etti. Meydana gelen evden hırsızlık olayla ilgili şüphelinin tespiti ve yakalanması amacıyla Bodrum İlçe J.K.lığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsın, eve temizlik yapmak için gelen Z.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, 02 Nisan 2021 günü yapılan operasyonla çalınan eşyalar ile birlikte yakalandığı bildirildi.

Çalınan ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi. Şüpheli Z.S. gözaltına alınarak, adli işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

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Eve gelen temizlikçi 200 bin TL’lik ziynet eşyalarını çaldı
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