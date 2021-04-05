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Giriş Tarihi: 5.4.2021 22:04 Son Güncelleme: 5.4.2021 22:07

yeni seferine çıktı

AA
Fatih sondaj gemisi yeni seferine çıktı

, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Amasra-1'e doğru yola çıktı.

Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Filyos Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

İKİ DERİN DENİZ TESPİT KUYUSUNDAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞTI

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

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Fatih sondaj gemisi yeni seferine çıktı
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