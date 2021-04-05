Fatih sondaj gemisi yeni seferine çıktı

Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Filyos Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

İKİ DERİN DENİZ TESPİT KUYUSUNDAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞTI

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.