Fişleme dosyalarını oyunla şifrelediler

Fetullhaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan mahrem imam Ali B., örgütün fişleme programı Rainbow'u deşifre etti. Özel ekipler tarafından şifre oluşturulduğunu programın bir oyun olduğunu ve yapılan hamleler sonucunda harddiske ulaşıldığını anlattı. FETÖ üyesi emir astsubaylarının kullanması için astsubayların giydiği süveter ve kravatlara özel dinleme ve kayıt cihazları yerleştirildiğini, komutanlara bu sayede ortam dinlemesi yapıldığını anlattı. Ali B. programın Hava Kuvvetleri astsubaylarını fişlemek için kullanıldığını söyledi.