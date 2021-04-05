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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Fişleme dosyalarını oyunla şifrelediler

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Fişleme dosyalarını oyunla şifrelediler
Fetullhaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan mahrem imam Ali B., örgütün fişleme programı Rainbow'u deşifre etti. Özel ekipler tarafından şifre oluşturulduğunu programın bir oyun olduğunu ve yapılan hamleler sonucunda harddiske ulaşıldığını anlattı. FETÖ üyesi emir astsubaylarının kullanması için astsubayların giydiği süveter ve kravatlara özel dinleme ve kayıt cihazları yerleştirildiğini, komutanlara bu sayede ortam dinlemesi yapıldığını anlattı. Ali B. programın Hava Kuvvetleri astsubaylarını fişlemek için kullanıldığını söyledi.
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Fişleme dosyalarını oyunla şifrelediler
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