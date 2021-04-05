İspanya'da Kovid-19 vaka sayıları artışa geçti! Yoğun bakımlarda doluluk oranı yükseldi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da bilanço ağırlaşıyor.

10 BİNİN ÜZERİNDE YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, 85 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre son 48 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 360 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgında toplam can kaybı 75 bin 783'e, vaka sayısı 3 milyon 311 bin 321'e çıktı.

Bakanlık mevcut durumda 8 bin 944 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1925'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTTI

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı başkent Madrid'de yüzde 42'ye, ülke genelinde ise yüzde 20'ye yükseldi.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.