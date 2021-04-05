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Giriş Tarihi: 5.4.2021 15:35

'te 23 kişi karantinaya uymadı!

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük'te 23 kişi karantinaya uymadı!

'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 23 kişi karantina ve maske yasağına uymadı.

Türkiye genelinde vakaların artması sonucu Karabük ilinin de yer aldığı 58 ilde tekrar Cuma akşamı saat 21.00 da başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00 de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması 1 ay sonra tekrar uygulamaya başladı.

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 2 Nisan 2021 Cuma akşamı başlayıp, 5 Nisan Pazartesi sabahı sona eren karantina uygulamasına uyarılara rağmen yine uymayanlar oldu. Yapılan kontrollerde 23 kişinin karantina ve maske kuralına uymadığı için 20 Bin 700 Tl idari para cezası kesildi.

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Karabük'te 23 kişi karantinaya uymadı!
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