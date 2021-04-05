Son dakika | Üniversitedeki zimmet davasında flaş gelişme: Mansur Topçuoğlu'nun bir numarası daha deşifre oldu

Son dakika haberi... Mansur Topçuoğlu'nun Beşiktaş'ta bir notere giderek kendisini halen üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olarak gösterip vekâletname düzenlediği ve vekâletname ile üniversitenin davacı olduğu dosyalara feragat dilekçesi sunmasını sağladığı ortaya çıktı. Üniversitenin aleyhine karar çıkmasına neden olan Topçuoğlu'nun kamu görevi sona erdiği halde usulsüz şekilde kamu görevini üstlenip sahtecilik yaptığı iddia ediliyor.
Mansur Topçoğlu, şirket hesaplarına Haliç Üniversitesi ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan milyonlarca lira aktardığı haksız olarak kendine ait ya da bağlantılarının bulunduğu şahsi şirketlere aktardığı ve zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Toğçuoğlu'nun kayyum atanmadan önce Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'nın başkanıyken, vakıf gelirlerini zimmetine geçirdiği, bu gelirleri diğer şirketlere aktardığı, Haliç Üniversitesi'nde öğrencilerin senetlerini kardeşi hesabına tahsil ettiği belirlenmişti. Eski başkan Topçuoğlu'nun baldızına kantin işlettirdiği, kampüs izniyle AVM yaptırdığı, bu şekilde usulsüz işlemlerle vakfı milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıkmıştı.
YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
İddianamede Topçuoğlu'nun Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'na yönelik zimmet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, mala zarar verme, görevlileri kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, görev yaptırmamak için direnme gibi suçlardan 19 yıldan 51 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianame, Topçuoğlu'nun, şirketlerinde kendisi ve yakınlarının kullandığı lüks araçların kirasını üniversiteye fatura ettiği, üniversitenin 5.8 milyon liralık açığını kendi cebinden kapatmış gibi gösterip haksız kazanç elde ettiği anlatılmıştı. Kendisini alacaklı gibi gösteren Topçuoğlu'nun, 12.3 milyon liralık senetleri yetkilisi olduğu hukuk firmasına ciro ettirdiği, usulsüz işlemlerin toplam mali boyutu yaklaşık 120 milyon TL ve 1.5 milyon ABD dolar olduğu belirtilen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
KURUM ALEYHİNE FERAGAT SUNULDU
Mansur Topçuoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından flaş bir dava daha açıldı. İddiaya göre kayyum atanarak Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na son verilen Topçuoğlu'nun üniversiteyi temsil yetkisi olmamasına rağmen 23 Mayıs 2018 günü Beşiktaş Noterliği 'ne başvurarak geçerliliği olmayan bir vekâletname hazırladığı, vekâletnameye eski imza sirkülerini ibraz ettiği ve kendisini halen Mütevelli Heyeti Başkanı olarak gösterip üniversiteye bir avukat tayin ettiği ortaya çıktı. Söz konusu vekâletnamelerle Haliç Üniversitesinin taraf olduğu hukuk davalarında, kurum aleyhine sonuç doğuracak şekilde davadan feragat dilekçeleri dosyalara sunduğu belirlendi.
AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan iken Yüksek Öğretim Genel Kurulunun kararı ile görevi sona eren Mansur Toğçuoğlu'nun, bu durumu kabullenmeyerek noterliğe başvurup halen müşteki üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olarak gösterip resmi belge için yalan beyanda bulunduğu anlatıldı. Kamu görevi sona erdiği halde usulsüz şekilde kamu görevini üstlenip davalardan vekili aracılığıyla feragat ederek üzerine atılı kamu görevini usulsüz üstlenme suçunu zincirleme şekilde işlediği anlatılan iddianame, Topçuoğlu'nun yargılandığı mahkemeye birleştirme talepli gönderildi.