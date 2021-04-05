Son dakika | Üniversitedeki zimmet davasında flaş gelişme: Mansur Topçuoğlu'nun bir numarası daha deşifre oldu

KURUM ALEYHİNE FERAGAT SUNULDU

Mansur Topçuoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından flaş bir dava daha açıldı. İddiaya göre kayyum atanarak Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na son verilen Topçuoğlu'nun üniversiteyi temsil yetkisi olmamasına rağmen 23 Mayıs 2018 günü Beşiktaş Noterliği 'ne başvurarak geçerliliği olmayan bir vekâletname hazırladığı, vekâletnameye eski imza sirkülerini ibraz ettiği ve kendisini halen Mütevelli Heyeti Başkanı olarak gösterip üniversiteye bir avukat tayin ettiği ortaya çıktı. Söz konusu vekâletnamelerle Haliç Üniversitesinin taraf olduğu hukuk davalarında, kurum aleyhine sonuç doğuracak şekilde davadan feragat dilekçeleri dosyalara sunduğu belirlendi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan iken Yüksek Öğretim Genel Kurulunun kararı ile görevi sona eren Mansur Toğçuoğlu'nun, bu durumu kabullenmeyerek noterliğe başvurup halen müşteki üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olarak gösterip resmi belge için yalan beyanda bulunduğu anlatıldı. Kamu görevi sona erdiği halde usulsüz şekilde kamu görevini üstlenip davalardan vekili aracılığıyla feragat ederek üzerine atılı kamu görevini usulsüz üstlenme suçunu zincirleme şekilde işlediği anlatılan iddianame, Topçuoğlu'nun yargılandığı mahkemeye birleştirme talepli gönderildi.