MSKÜ, erişilebilir üniversite kategorisinde ikinci oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" dolayısıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında "Erişilebilir Üniversite" kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yalnızca büyük başarılara imza atan çalışmalara uygun görülen "Erişilebilirlik Ödülleri" verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik uygulamaya koyduğu projeler ile emsalsiz ve kazanılması zor bir başarıya imza atarak, "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında "Erişilebilir Üniversite" kategorisinde ikinciliğe layık görüldü. MSKÜ, bünyesinde 2020 yılının Ocak ayından bu yana çalışmalarını başarıyla ve üstün bir gayretle sürdüren "Engelsiz Kampüs Birimi" kısa zaman içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla eşsiz bir başarı örneği sergiledi. Engelsiz Kampüs Birimi "Engelsiz Üniversite" sloganıyla yürüttüğü çalışmaları sonucunda MSKÜ, "Erişilebilir Üniversiteler" kategorisinde jüri değerlendirmesi ile Türkiye ikinciliğine taşıdı. Erişilebilirlik Ödülleri, özel gereksinimi olan öğrencilerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için veriliyor.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, özel gereksinimi olan öğrencilerin güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarını gözetmeye daha güçlü bir şevkle devam edeceklerini vurgulayarak, özel gereksinimi olan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak için yeni çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Sinem Acar da çağdaş bir üniversite olmanın gereği olarak herkesin eğitime erişiminin sağlanmasının insan haklarının bir gereği olduğunu; özel gereksinimi olan öğrencilere gereksinim duydukları destekleri sağlamak için çalışmalar yapmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yılda sosyo-kültürel erişim temasına odaklanacaklarını ve erişilebilirlik anlayışını Üniversitemizde güçlendirmek için girişimlerin devam edeceğini belirtti.