O maskeler neden kurtlu! Sosyal medyada dolaşan videolara uzmandan yanıt

Son günlerde sosyal medyada maskelerin içinde minik kurtların olduğuna dair videolar dolaşmaya başladı. Bir yıldır maske ile yaşamak zorunda kaldığımız bu dönemde, bu tarz videoların insanların maske takmayı bırakmasına sebep olabilir. 3. dalganın ortasında maske kullanımının bırakılmaması gereken bu dönemde bu videoların doğruluğunu kendisi de pandeminin başında zorlu bir şekilde koronavirüsü atlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu'ya sorduk. Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, evdeki maskeleri test ettikten sonra bize şu yanıtı verdi:

"Ciddi, insanların maske kullanımında kafalarında soru işareti çıkaracak bir iddia var; farklı farklı videolar da gördük. Maskeyi sıcak bir su buharı olan suyun üstüne koyuyoruz, içinden de ufak kurtçuklar çıkıyor. İlk başta aslında çok da ciddiye almadım. Ama videolar o kadar çok çoğaldı ve sorulmaya başlandı ki, artık ben de yapmak zorunda kaldım. Giysilerinizin, kitaplarınızın, defterlerinizin içinde 'Mite' dediğimiz canlılar yaşıyorsa, aynı şekilde hijyenik kurallara uygun üretilmeyen ve hijyen kuralları dahilinde saklanmayan maskelerin, malzemelerin içerisinde de bu canlıların var olabileceğini düşünerek ciddiye almamıştım.

Çünkü onlar bizimle birlikte her yerde bulunuyorlar. Fakat iddialar çoğaldı, maske kullanımı konusunda da bir önyargı ve kullanımı konusunda olumsuz bir durum oluşmasına neden oldu. Tabii olay çok basitti. İzleyip inanmaktansa, yapıp görmek en doğrusu idi. Biz de evimizde plastik bir kaba, su ısıtıcısında ısıttığımız 100 derece kaynar suyu boşalttık. Sonrasında belli bir mesafeden sadece nemleneceği ve ıslanacağı ortamı sağladık, maskeyi astık; 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 10 dakika bekledik. Bizim böceğimiz gelmedi. Katları tek tek açıp baktık, herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey söz konusu değil. Gözle görülmeyen hayvanlara 'mite' diyoruz. Bizim maskemiz temiz; onu söyleyebilirim. Maskeyi alırken CE belgesi olan, kaliteli, hijyen kuralları onaylanmış, uygun şekilde üretilmiş maskeleri almak lazım. Eğer standardize olmuş olan ürünleri almazsanız içinden ne çıkacağı belli olmaz. Bu maskelerin kirli ve enfekte olduğu manasına gelmez. İşlemin yanlış olduğu manasına gelir sadece. İkincisi de şu, maskelerin üretiminde herhangi bir problem yoktur ama maskeyi alanların ya da depolayanların hijyen kurallarına uyumunda problem vardır. Birileri video çekip içinde böcek buluyorlarsa; onların temizlik ve hijyenini de sorgulamak lazım. O nedenle videoyu çekenlere de; 'Siz bu maskeyi temiz, kaliteli, standardize bir yerden mi aldınız, merdiven altı bir yerden mi aldınız? Hijyenik ortamda saklayamadınız mı?' diye sormak lazım."