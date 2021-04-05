Osmanlı'nın 'kayıp lalesi' evinin bahçesinde açtı

Aydın Salavatlı Mahallesi'nde, 'Osmanlı'nın kayıp lalesi' olarak bilinen, Tulipa Clusiana, Emine Şireci'nin evinin bahçesinde açtı. Şireci çifti, Salavatlı Mahallesi'nde eski bir köy evi alarak yerleşti. Evin doğal dokusunu bozmadan restore eden çift, terastaki otları temizlerken bazı bitkilerin olduğunu fark ederek çiçek açmasını bekledi. Baharla birlikte çiçek açan bitkilerin farklı bir tür olduğunu düşünen Emine Şireci, Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Bahçede açan çiçeklerden bir türün, EKODOSD Bilim Danışmanı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik'in yaptığı inceleme sonucunda, Osmanlı'nın kayıp lalelerinden bilimsel adı Tulipa Clusiana olduğu saptandı.

DOĞAL ORTAMINDA KORUNACAK

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Önceki yıllarda da Aydın'ın birkaç yerinde görülen bitki görkemli güzelliğiyle ilgi çektiğinden ne yazık ki bugüne kadar doğada kalmamış. Ancak böyle doğal koruma altındaki harımlarda neslini sürdürebildiği görülmektedir. Burada çok önemli ve zengin bir popülasyon oluşturmuş. Bitkinin izlemesini yapacağız. Emine Şireci'nin bitkilere olan sevgisi ve koruma duyarlılığı sayesinde bitkinin korunması sağlanmış. Emine Şireci'ye de bitkinin korunmasında göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle, doğa duyarlılığı teşekkür belgesi takdim edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Prof. Dr. Ali Çelik, kırmızı beyaz renk kombinasyonuyla oldukça ilgi çekici olan bitkinin, Aydın florasına zenginlik katacağını ve doğal ortamında korunup, kültüre alınarak çoğaltılabileceğini söyledi.

ÇİNİLERDE YAYGIN OLARAK KULLANILMIŞ

Osmanlı'nın kayıp lalesi hakkında bilgi veren Bahattin Sürücü, bitkinin başka yerlerde de araştırılacağını açıkladı. Bitki hakkında bilgi veren Sürücü, "Osmanlı döneminde büyük önemi olan Tulipa clusiana, nadir bir şekilde görülmesi nedeniyle kayıp lale olarak biliniyor. Geceleri ve yağmurlu günlerde bitki kendini kapatıyor, güneşin ısıtmasıyla birlikte açarak muhteşem güzelliğini sergiliyor. Bazen Pazar yerlerinde çok nadir de olsa, köylüler tarafından birkaç demet bu lalelerden satıldığı görülmektedir. Bitkinin Osmanlı dönemlerinde çinilerde yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca bitkinin yetiştiği yer, Nysa antik kentine yakın olan Akharaka Pluto ve Kore Tapınağı'nın yanında olması nedeniyle, antik ören yerinde de bir inceleme yaptık. Meydandaki taşların üzerindeki birçok bitki türünün olduğunu gördük. Burada yapılacak kazı çalışmalarından sonra çıkacak eserlerin üzerinde Tulipa clusiana olabilir mi, bunun da araştırılması gerekir. Buradaki bitkiler, Aydın bölgesinin doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından ne kadar önemli zenginliklere sahip olduğunu gösteriyor. Bir yanda binlerce yıllık bir tarih yatarken, hemen yanı başında ender bir bitki türü yetişiyor. Bu zenginliklerin korunması için de Emine Şireci gibi duyarlı insanların çoğalması ve tüm kurumların da bu değerlere gereken önemi göstererek korunması konusunda işbirliği yapması gerekir" diye konuştu.