PKK’nın haraççısı 200 bin Euro ile kaçtı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde mali gelir komitesi sorumlusu olan 'Cemil' kod adlı Muhsin Seyyitoğlu'nun, sözde örgütün iç soruşturması kapsamında Kandil'e çağrılınca infaz edileceği korkusuyla gizli bir yere gömdüğü 200 bin euro'yu alıp örgütten firar ettiği ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödüllü gri kategoride yer alan terörist Seyyitoğlu 2011'den beri Diyarbarkır'ın Lice, Dicle ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan sözde Akdağlar, Ape Musa, Brusk ve Görese kamplarında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Diyarbakır ve ilçelerinde inşaat ve taahhüt işleriyle uğraşan müteahhitler ile baraj yapımını üstlenen yüklenici firmalar ve işadamlarını sözde vergilendirme adı altında haraca bağlayarak silah tehdidiyle yüklü miktarda para toplayan terörist Seyyitoğlu, kısa süre önce örgüt tarafından "iç soruşturma" adı altında Kuzey Irak'a çağrıldı.Toplanan tüm paraların kendisinde birikmesi nedeniyle örgüt tarafından sorgulanıp infaz edileceği korkusu yaşayan terörist Seyyitoğlu, cam kavanoz ve bidonlar içinde desteler halinde toprak altında gizlediği ve yerini sadece kendisinin bildiği 200 bin euro (yaklaşyık 1 milyon 900 TL) ile kısa süre önce Kuzey Irak'a kaçtı. Teröristin Irak topraklarına geçtikten sonra Kandil veya farklı bölgelerdeki örgüt kamplarına gitmediği, yanındaki para ile Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Terörist Seyyitoğlu'nun çıkardığı sahte kimlikle Erbil havaalanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı istihbarat birimlerince tespit edildi. Terör örgütü yönetiminin teröristin Lice kırsalından çıkış yaptığını, ancak Irak'taki hiçbir kamp alanına ulaşmadığını Lice kırsalındaki teröristlere şifreli olarak ilettiği belirlendi.MİT ve Erbil'deki Konsolosluk görevlilerinin de teröristin Erbil Havaalanı'ndan yurtdışına kaçabileceğine dair alınan istihbari bilgiyi önlem alınması için Bölgesel Kürt Yönetimiyle de paylaştığı belirtildi. Aslan telsiz kodunu kullanan terörist Seyyitoğlu'nun Lice'de örgütün üst yönetimiyle diğer terörist gruplar arasında kuryelik yaptığı, teröristin 2018'de Lice'deki Palayın Tepe askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunduğu, yanındaki iki teröristin öldürülmesi üzerine olay yerinden kaçtığı kaydedildi.