Polis yakalamaktan bıktı o kaçmaktan bıkmadı

Çanakkale'nin Çan İlçesinde, geçen yıl Mayıs ayında, ihbar üzerine İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki apartman dairesine baskın düzenleyen polis, evde kurulan masalarda kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçmaya çalışan bir kişi ise 1'inci kattaki dairenin ön penceresinden atlayınca kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, Davutuoğlu'nun Çanakkale'ye yaptığı ziyarette apar topar görevden alındı.Önceki gün, aynı dairede yine kumar oynandığı ihbarını alan polis, ikinci kez baskın düzenledi. Yine evde kumar oynayan Yıldırım, bu kez geçen sefer kolunu kırdığı pencereden değil, arka pencereden atladı. Yerde acı içinde kıvranan ve olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın, bu kez de bacağının üç yerinden kırıldığı tespit edildi. Daha önceki baskında "kumar oynamıyordum, çay içiyordum" diyen başkan Yıldırım'ın yine aynı savunmayı yaptığı ortaya çıktı.Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 7 kişiye; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılırken, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 7 kişiye 30 bin 625 TL idari para cezası kesildi.