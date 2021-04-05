Şehit mühendis dualarla anıldı

Mardın'ın Midyat ilçesi Bagok kırsalında geçen yıl PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen inşaat mühendisi 30 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu, düzenlenen mevlit programında dualarla anıldı. İlçedeki bir düğün salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen anma törenine Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Mevlidin okunması ve duaların ardından kısa bir konuşma yapan şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "Bu teşriflerinizle gerçekten bize teselli oldunuz, moral oldunuz. Yanımızda yer aldınız, acımızı paylaştınız, özel günlerimizde bizlerle oldunuz. Bu güzel vatan için canlarını seve seve feda eden kıymetli şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sağolun, var olun" dedi.