Son dakika | Çarpıcı çıkış: İdam sehpalarını özleyen alçaklar!

"İDAM SEHPALARINA ÖZLEM DUYAN ALÇAKLAR VAR"

"Türkiye'de hala idam sehpalarını özleyen alçaklar var. Bunlar haindir. 'Ben bu iktidarı istemiyorum. Bunlar gitsin de nasıl giderse gitsin' diyorlar. Bunlar siyasetin içerisinde de var. Bunlar her dönemde oldu.

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