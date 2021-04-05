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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Çarpıcı çıkış: İdam sehpalarını özleyen alçaklar!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:00

Son dakika | Çarpıcı çıkış: İdam sehpalarını özleyen alçaklar!

Son dakika | Çarpıcı çıkış: İdam sehpalarını özleyen alçaklar!

yazarı usta gazeteci 104 emekli amiralin Montrö anlaşması ekseninde kaleme alıp imzaladığı ve bir gece yarısı yayınlayarak muhtıra görünümü verdiği skandal bildiriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Donat "Rütbeleri sökülen darbecilerden de ders almayan bu kişilerin halkta bir karşılığı yok. Sırça köşklerinden çıkıp halkın içine karışmamışlar. Muhtemelen yarın çıkıp 'Benim haberim yoktu' gibi ifadeler verecekler" dedi.

Son dakika... SABAH yazarı usta gazeteci Yavuz Donat 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi ile kalkıştığı muhtıra girişimiyle ilgili çarpıcı ifade ve değerlendirmelerde bulundu. Siyasete cesareti olmayan ama siyasete yön vermeye kalkanların girişimlerinin her dönemde olduğuna dikkat çeken Donat "Bunlar darağaçlarını, idam sehpalarını özleyen alçaklardır" dedi.

İşte Donat'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

RÜTBELERİ SÖKÜLEN HAİNLERDEN DE Mİ DERS ALMADINIZ?

Bu ülkede çok meraklıysanız siyasete çıkarsınız bir parti kurarsınız politikalarınızı buna göre belirlersiniz. Buna kalkışanların rütbeleri söküldü, yargılandılar ceza aldılar. Onlardan da mı ders almadınız?

YARIN "BİLMİYORDUK" DEMEYE BAŞLARLAR

Öyle zannediyorum ki bir iki aklıevvel bu metni kaleme aldı. Telefonun başına geçti ve bunlardan imza aldı. Yarın yargılamalarda göreceğiz muhtemelen "Benim haberim yoktu" ,"Metni bilmiyordum" gibi ifadeler göreceğiz. Bunlara alışığız.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Ben bunlara sormak isterim. Hanginiz halkın içindesiniz? Çıkın etrafa bir bakın bu generaller amiraller, büyükelçiler sırça köşklerinden çıkmamışlar. Halkta böyle bir gündem yok.

"İDAM SEHPALARINA ÖZLEM DUYAN ALÇAKLAR VAR"

"Türkiye'de hala idam sehpalarını özleyen alçaklar var. Bunlar haindir. 'Ben bu iktidarı istemiyorum. Bunlar gitsin de nasıl giderse gitsin' diyorlar. Bunlar siyasetin içerisinde de var. Bunlar her dönemde oldu.

SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var?

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Son dakika | Çarpıcı çıkış: İdam sehpalarını özleyen alçaklar!
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