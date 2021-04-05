Son dakika | Çarpıcı çıkış: İdam sehpalarını özleyen alçaklar!

Son dakika... SABAH yazarı usta gazeteci Yavuz Donat 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi ile kalkıştığı muhtıra girişimiyle ilgili çarpıcı ifade ve değerlendirmelerde bulundu. Siyasete cesareti olmayan ama siyasete yön vermeye kalkanların girişimlerinin her dönemde olduğuna dikkat çeken Donat "Bunlar darağaçlarını, idam sehpalarını özleyen alçaklardır" dedi.
İşte Donat'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
RÜTBELERİ SÖKÜLEN HAİNLERDEN DE Mİ DERS ALMADINIZ?
Bu ülkede çok meraklıysanız siyasete çıkarsınız bir parti kurarsınız politikalarınızı buna göre belirlersiniz. Buna kalkışanların rütbeleri söküldü, yargılandılar ceza aldılar. Onlardan da mı ders almadınız?
YARIN "BİLMİYORDUK" DEMEYE BAŞLARLAR
Öyle zannediyorum ki bir iki aklıevvel bu metni kaleme aldı. Telefonun başına geçti ve bunlardan imza aldı. Yarın yargılamalarda göreceğiz muhtemelen "Benim haberim yoktu" ,"Metni bilmiyordum" gibi ifadeler göreceğiz. Bunlara alışığız.
Ben bunlara sormak isterim. Hanginiz halkın içindesiniz? Çıkın etrafa bir bakın bu generaller amiraller, büyükelçiler sırça köşklerinden çıkmamışlar. Halkta böyle bir gündem yok.
"İDAM SEHPALARINA ÖZLEM DUYAN ALÇAKLAR VAR"
"Türkiye'de hala idam sehpalarını özleyen alçaklar var. Bunlar haindir. 'Ben bu iktidarı istemiyorum. Bunlar gitsin de nasıl giderse gitsin' diyorlar. Bunlar siyasetin içerisinde de var. Bunlar her dönemde oldu.
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var?