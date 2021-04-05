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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 12:10 Son Güncelleme: 5.4.2021 12:13

Son dakika | 'li 'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!

Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!

Son dakika... 'de birçok skandal açıklama ve görüntüde başrol oynayan 104 emekli amiralin muhtıra girişiminden memnun oldu ve hemen canlı yayınlara bağlanıp desteklerini bildirdi. Bununla da kalmayan CHP'li Aykut Erdoğdu milli iradenin neticesi olarak seçilen iktidarı vatana ihanetle yargılamak ve bunu ekranlarından yayınlamakla tehdit etti!

Son dakika... Daha önce polis araçlarına saldırdığı görüntülerle ve birçok skandal açıklamasıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin darbe imalı bildirisine sahip çıkan isimlerden oldu.

MİLLETİN SEÇTİĞİ İKTİDARI VATANA İHANETTEN YARGILAMAKLA TEHDİT ETTİ!

Erdoğdu bildirinin yayınlandığı gece canlı olarak katıldığı bir programda seçilmiş iktidarı yargılayıp TRT'den canlı yayınlayacaklarını iddia etti. Tehditlerini dakikalarca sürdüren CHP'li Erdoğdu "Bu yargılamaları uluslararası dillerde bile yayınlayacağız" derken milli iradenin yansıması olarak iş başına gelmiş iktidarı "Vatana ihanetten" yargılayacaklarını belirtti!

GÖZALTINA ALINAN BİLDİRİ AMİRALLERİNE DESTEK ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal açıklama! Emekli amirallere teşekkür edip Hükümeti tehdit etti

Erdoğdu'nun sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah itibarıyla gözaltına alınan emekli amirallere desteğini gösteren tweetler atıp bu konudaki tweetleri Retweet yaptığı görüldü.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!
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