Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal sözler: Darbecilere selam seçilmişlere tehdit!

MİLLETİN SEÇTİĞİ İKTİDARI VATANA İHANETTEN YARGILAMAKLA TEHDİT ETTİ!

Erdoğdu bildirinin yayınlandığı gece canlı olarak katıldığı bir programda seçilmiş iktidarı yargılayıp TRT'den canlı yayınlayacaklarını iddia etti. Tehditlerini dakikalarca sürdüren CHP'li Erdoğdu "Bu yargılamaları uluslararası dillerde bile yayınlayacağız" derken milli iradenin yansıması olarak iş başına gelmiş iktidarı "Vatana ihanetten" yargılayacaklarını belirtti!