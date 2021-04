Son dakika! Darbe bildirisine tepki gösteren İletişim Başkanı Altun: Hesap verecekler

Son dakika açıklamalarında bulunan İletişim BaşkanıFahrettin Altun amirallerin yayınladığı skandal bildiri hakkında konuştu. Bu bildirinin bir test olduğunu belirten Altun, bu bildiriyle emelleri olanların yine başarılı olamadığını dile getirdi.

Altun şunları ifade etti;

15 Temmuz'a tiyatro diyenler şimdi bu bildiriyle mağduriyet olarak ifade ediyorlar. Bu tür manipülasyonları Türk halkı kabul etmez. En ufak darbe söylemine alkış tutanlara diyoruz ki siz kaybettiniz. Günden güne daha da kaybediyorsunuz. İşlediğiniz suçtur.

Milletimize ödettikleri bedeli çok iyi biliyoruz. Net ve sert duruyoruz. Geri adım atmıyoruz. Demokrasi ve millet idaresininin yanında duranlar bildiriye karşı durmalıdır.

Kimileri ise amiraller doğru söylemiş dediler.

Kendilerine denizci diyenler şunu nasıl görmezler? Doğu Akdeniz'de en büyük kazanımı elde eden ülkeyiz. Mavi Vatan idealine bugün olduğu kadar ne zaman yaklaşılmış. Bundan rahatsız olan dış güçlerin olduğunu herkes biliyor.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise , Türkiye'nin son yıllarda nice zorlu badireler atlattığını anımsatarak demokrasiyi inkıtaya uğratacak girişimler ilk günkü tazeliğiyle hafızalarda dururken açıklanan hadsiz ve antidemokratik bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanları hayretle izlediklerini vurguladı.

"Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey, bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak 'mağduriyet edebiyatı' oluyor? Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız?" diye soran Altun, darbe imalarının küçümsenmesi ve önemsiz gösterilmeye çalışılmasının fırsat kollayan vesayet odaklarına güç verdiğini, bu hesabi tavrın millete ve memlekete ihanet olduğuna dikkati çekti.

Türkiye siyasi tarihinin, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin millet nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Altun, "Bu türler, makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir. Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdide karşı her zaman uyanık olacağız. Memleketimizi ve milletimizi her türlü hainlikten korumak için hiç durmadan çalışacağız. Kendi çıkarları ve imtiyazları peşinde koşanlar bizi anlamaz." değerlendirmesinde bulundu.