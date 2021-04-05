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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...
Giriş Tarihi: 5.4.2021 22:10 Son Güncelleme: 5.4.2021 22:27

: , hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...

Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...

haberleri: Genel Müdürlüğü, tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük hava durumu raporuna göre; yarın Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü yurt genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması öngörülürken, Meteoroloji özellikle cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekti, birçok ile uyarıda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Nisan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı.

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; yarın Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü yurt genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması öngörülürken, Meteoroloji özellikle cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekti, birçok ile uyarıda bulundu.

İşte 5 günlük hava durumu tahmini:

6 Nisan Salı:

7 Nisan Çarşamba:

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

8 Nisan Perşembe

9 Nisan Cuma

10 Nisan Cumartesi

YARIN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi,Karadeniz, İzmir, Aydın, Isparta, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

ÇANAKKALE 3°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 22°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile İzmir ve Aydın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyılarının az bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Göller Yöresi'nde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 11°C, 26°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ISPARTA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 21°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 5°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

ERZURUM 4°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

HAKKARİ 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...
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