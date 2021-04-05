Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Nisan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı.
Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; yarın Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü yurt genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması öngörülürken, Meteoroloji özellikle cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekti, birçok ile uyarıda bulundu.
İşte 5 günlük hava durumu tahmini:
6 Nisan Salı:
7 Nisan Çarşamba:
8 Nisan Perşembe
9 Nisan Cuma
10 Nisan Cumartesi
YARIN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi,Karadeniz, İzmir, Aydın, Isparta, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile İzmir ve Aydın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyılarının az bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Göller Yöresi'nde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, zamanla az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu