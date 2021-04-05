Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan sözleşmeli er başvuruları için son dakika açıklaması geldi. Twitter üzerinden yapılan duyuruda, sözleşmeli er alımı ilanı hakkında detaylar yer alırken, başvuru tarihleri hakkında da bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Sözleşmeli er olmak isteyenler, 2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. MSB'nin paylaştığı kılavuza göre, bu yılın ilk sözleşmeli er ilanı için başvuru şartları neler ve hangi tarihler arasında başvurular alınacak?