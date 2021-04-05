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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:14 Son Güncelleme: 5.4.2021 16:23

Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!

Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!

MSB'den gelen son dakika haberine göre sözleşmeli er başvuru ilanı yayınlandı. 2021 yılı ilk yarısında yapılacak alımlarda sözleşmeli er başvuru şartları ve başvuru tarihleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu duyurunun hemen ardından, "2021 sözleşmeli er başvuru şartları ve başvuru tarihleri" istihdam için başvuracak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı ilanı başvuru ekranı ve başvuru şartları, bu başlık içerisinde yer almaktadır.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan sözleşmeli er başvuruları için son dakika açıklaması geldi. Twitter üzerinden yapılan duyuruda, sözleşmeli er alımı ilanı hakkında detaylar yer alırken, başvuru tarihleri hakkında da bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Sözleşmeli er olmak isteyenler, 2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. MSB'nin paylaştığı kılavuza göre, bu yılın ilk sözleşmeli er ilanı için başvuru şartları neler ve hangi tarihler arasında başvurular alınacak?

Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 Yılı (2021/2 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru İlanı yayınlandı. İlan içerisinde yer alan sözleşmeli er başvuru şartları, başvuru tarihleri ve aranan meslek grupları şöyle;


SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

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Aşçı,Berber,Terzi/Ütücü,Garson,Marangoz,Metal İşleri,Elektrik,Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet belgelerini "Kurs Bilgisi Ekle" alanından yüklemeleri gerekmektedir.

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Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!
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