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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:14

Son dakika: 'dan skandal bildiri açıklaması

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Yargıtay'dan skandal bildiri açıklaması

Başkanlığı 104 emekli amiralin skandal bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığının ifade edildiği açıklamada, "Millet iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez" denildi.

Yargıtay Başkanlığı 104 emekli amiralin skandal bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığının ifade edildiği açıklamada, "Millet iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez" denildi.

Yargıtay Başkanlığı, demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğunu belirterek, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Yargı kurumlarının yasalar çerçevesinde gereğinin yapacağı belirtilen açıklamada, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir" denildi.

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Son dakika: Yargıtay'dan skandal bildiri açıklaması
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