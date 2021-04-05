Son dakika | Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber

Son dakika... Yerli Kovid-19 ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilacın yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.