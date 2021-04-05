Soygun yaptıkları taksinin kamerasından yakalandılar

İstanbul'da bir adrese giren hırsızların olay yerine geldikleri ticari taksi tespit edildi. Taksinin içerisindeki kameradan kimlikleri saptanan şüpheliler yakalandı. Taksici de gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de bir iş yerine giren hırsızlar; bir cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek-senet çaldı. Soruşturma açıldı. Olay tarihinde bir ticari taksinin olay yerine geldiği, ticari taksi şoförünün üç kişiyi farklı yerlerde araca aldığı, adrese geldiklerinde şüpheli şahıslardan 2'sinin araçtan indikleri, ticari taksi şoförünün hırsızlık konusunu gerçekleştiren kişileri beklediği ve olayı gerçekleştiren iki kişinin araca gelmesiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Taksinin kimliği saptandı. Taksinin içerisindeki güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler arasında bulunan ticari taksi şoförü R.K. gözaltına alındı. R.K. ve Ş.A. isimli şüpheliler de yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.