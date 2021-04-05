Suçlu yakını kadınlar özel psiko destek

Eşi ya da babası cezaevinde olan kadınlar ile 14-18 yaş arasındaki kız çocuklarının, mahkum yakını baskısından kurtulabilmesini sağlamak amacıyla psiko-sosyal destek projesi hayata geçiriliyor.

Kader Mahkûmları Derneği ve Kent Araştırmaları Derneği ile birlikte Sabancı Vakfı 2021 hibe programına sunulan Umut Işığı projesiyle, eşi ya da babası cezaevinde bulunan kadın ve kız çocuklarına yardımcı olunması amaçlanıyor. Proje kapsamında, toplumda dezavantajlı bir grup olan mahkûm yakını kadın ve kız çocuklarının karşılaştığı sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi gibi konularda da ilerleme sağlanacak. Projeyle kadınların ve kızların kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması ve bu konularda farkındalık ve bilinç oluşturulması hedefleniyor.

AMAÇ SUÇLU YAKINI DAMGASINDAN KURTARMAK

Kader Mahkumları Derneği Genel Başkanı Necdet Yüksel, projenin toplumda kader mahkûmu olarak ifade edilen ve bir suçtan hüküm giymiş mahkumların, birinci dereceden yakınları (eş ve çocukları) üzerinde yürütüleceğini söyledi. Başkan Yüksel, " Mağdurlar, suç işleyen failin yakını olmaları nedeniyle toplum tarafından damgalanma, psikolojik dışlanma vb. sorunlarla karşı karşıya gelmekte ve bu sorunları çözebilecek etkili destek mekanizmalarından da yoksunlar.

Aile bireylerinden birisinin işlediği suçtan dolayı mahkûm olması sonucunda aile yapısı bozulmakta ve özellikle bu kişi aile reisi ise onun eşi ve çocukları daha fazla sorun yaşamaktalar. Proje, mahkûm yakınlarının yaşadıkları sorunlara toplumun ilgisinin çekilmesinde bir aracı olacağı kesin. Diğer taraftan proje sonucunda ortaya çıkacak raporun özellikle mahkûm yakını olması nedeniyle toplumsal yaşamdan dışlanan gençlerin topluma entegrasyonunu kapsamında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve politika yapıcılara önemli bir referans kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.