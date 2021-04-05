Suçu personele atıp rüşvet teklif etmişti... CHP'li Başkan Ali Kılıç yalan söylediklerini resmen itiraf etti...

"AMBULANSA BİNERKEN BENİ GERİ ÇEKTİLER"



Ali Kılıç gittikten sonra fotoğrafçısının direksiyona oturduğunu belirten Keskin, "Öyle bir şey yok, aracı siz kullanmıyordunuz' dedim. Kendisi kullanıyor gibi süs verecekti ben buna müsaade etmedim. Tartışırken araçtan indi o esnada eşim araca bindi. Sağa sola bakarken orada bir cüzdan cüzdanın içinde Ali Kılıç, mazbata hepsini görmüş benim eşim. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç olduğuna çok daha emin olduk. Hiç kimse orada olayı kabullenmek istemiyorlardı, olayı ört bas etmek istiyorlardı. Ben kendimi kanıtlayabilmem için video çektim. Videoyu silmemi istediler. Basına göndermeyin vesaire dediler. Size 300 bin lira verelim, kaza yapan aracı da alın dediler. Ben bunları kabul etmedim. Sıcağı sıcağına araç sahibini aradım. 'Bana Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç vurdu, olay yerine gelir misin çünkü Ali Bey olay yerinden kaçtı' dedim. Deniz Bey de arkadaşıyla geldi. Olayın ilk başından itibaren orada bir beyefendi vardı. O da çok yardımcı olmuştu, beyaz bir araçla gelmişti. Videolarda mevcut. Kendisinin nasıl alkollü olduğunu o da gördü. Nasıl anladınız alkollü olduğunu soracak olursanız, araçtan indiğinde alkol kokuyordu. 155'i aramıştım zaten polis geldi. Polis çok yardımcı oldu bize ama polise tutanak tutturmadılar. Polis bekledi tutanağı tutmak için ama ona da engel oldular. Ambulans geldi ona da engel oldular. Kazanın şiddetiyle emniyet kemerim takılı olmasına rağmen göğsüm direksiyona vurmuştu. Bununla ilgili ambulansa binerken beni geri çektiler. Bir şey yok diyerek polisi ve ambulansı gönderdiler. Deniz bey bana 'Sen korkma biz anlaştık, ben bir miktar para aldım, konuyu kapat' dedi. Sonra olay yerinden herkes ayrıldı, en son da biz ayrıldık" diye konuştu.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı | Video

"BUNU BASINA BEN SIZDIRMADIM"



Bu olayın aylar sonra nasıl gündeme geldiğini bilmediğini kaydeden Keskin, "Video ve fotoğrafları ben orada silmiştim. Bunu basına ben sızdırmadım kesinlikle. Basına kimler ne şekilde sızdırdı onu hiç bilmiyorum. Olay basına düşünce fotoğrafçısı, kuzenim aracılığıyla bizi aradı. 'Biz orada bu olayı kapatmıştık, belirli bir bedel ödenmişti. Siz neden bunu basın organlarına yaydınız, bakın biz bundan sonra neler yapıyoruz.' dediler. Bu bence üstü kapalı bir tehdittir. Bana 'hukuki yönden hakkımızı arayacağız' deseler tamamdı. Kendimi kadın olarak koruyabilmek için emniyete gittim ve şikayet dilekçesi oluşturdum. Kuzenim üzerinden yoğun bir baskı oldu ifademi değiştirmemle ilgili. 'Ben yanlış görmüşüm Ali Kılıç değildi' diye video atmamı istediler. Ben bunu kabul etmedim. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Benim maddi durumum oldukça elverişli. Benim belediyenin bana teklif etmiş olduğu paraya gerçekten ihtiyacım yok. Bu para bana da verilmedi. Bu alışveriş içinde yokum. Kamuoyunda farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sanki ben parayı almışım ve tutanağı tutturmamışım gibi. Böyle bir şey yok. Maalesef ki vermiş olduğu demeçler yanlış beyanlardır. Benim devletin kasasından çıkacak bir paraya ihtiyacım yok. Vatandaşın parası o. Bu parayı alanlar hesap versinler ben değil" şeklinde konuştu.

"BİZ KİMSEYE İFTİRA ATMIYORUZ"



Pınar Keskin'e yardımcı olan aile yakını Coşkun Temel ise "Pınar beni aradı panik halinde, 'bana üstü kapalı bir şeyler söylüyorlar, çok korktum' dedi. Zaten ses tonundan da anlaşılıyordu. 'Eşinle benim yanıma gel' dedim. Olay Maltepe'de gerçekleştiği için biz Küçükyalı Polis Merkezi'ne gittik. İfademizi verdik. Konu nöbetçi savcılığa intikal etti. Biz bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesine güveniyoruz" dedi.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp olay yerinden kaçtı