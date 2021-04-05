Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Facebook uyarısı: Büyük önem taşıyor!

ABD merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtildi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook'taki veri skandalına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
"BELİRLEDİĞİMİZ ÖNLEMLERİ ALIN"
Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptğı paylaşımda, "Facebook'ta yine bir veri skandalı daha yaşanıyor. 20 milyona yakın vatandaşımızın telefon, konum, doğum tarihleri, e-posta verileri bir hacker platformunda yayınlandı. Facebook kullanan tüm vatandaşlarımızın USOM'un yayınladığı önlemleri almaları büyük önem taşıyor.
Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Dijitalleşmenin en büyük zaafı veri kontrolünün tekelleşiyor olması. Az sayıda şirketin tüm dünyanın dijital verilerini kontrol ettiği çarpıklık gelecekte büyük sıkıntıların habercisidir.' demişti. Siber vatan ve verilerimizi korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.
20 MİLYON TÜRK KULLANICININ DA BİLGİLERİ SIZDIRILDI
Kişisel verileri sızdırılan 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi. Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi.
Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.