Yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, tarih belli mi?

1 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme sürecinin ardından en son gerçekleşen 29 Mart tarihli kritik toplantı sonrası Cumartesi yasakları geri gelmişti. Artan vaka sayısı nedeniyle 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alırken güncel olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısı tablosu da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yeni haftanın gelmesi ile birlikte ise Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Kritik Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor…
Yeni haftanın Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından beklenirken kritik toplantıda alınacak kararlar gündemin en önemli konusu olmaya devam ediyor. En son 29 Mart tarihinde gerçekleşen toplantının ardından yeni Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Bilindiği üzere son dönemlerde 2 hafta arayla toplantılar gerçekleşirken bu nedenle gözler 12 Nisan tarihine çevrildi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Renklere göre risk haritasının 15 günde bir yayınlanacağı ifade edilmişti. Risk haritası Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiği esnada yayınlanıyor.
Bu minvalde son Kabine Toplantısının 29 Mart'ta gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, yeni toplantının 12 Nisan tarihinde gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Erdoğan şunları söyledi,
Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.