Yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, tarih belli mi?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı, yeni haftanın gelmesi ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Koronavirüs mücadelesinde son durum kritik toplantıda ele alınırken illerdeki vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı gibi önemli kararlar istişare ediliyor. Özellikle son dönemde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle açıklanacak olan kararlar da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte kritik toplantı ile ilgili detaylı bilgiler!

1 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme sürecinin ardından en son gerçekleşen 29 Mart tarihli kritik toplantı sonrası Cumartesi yasakları geri gelmişti. Artan vaka sayısı nedeniyle 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alırken güncel olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısı tablosu da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yeni haftanın gelmesi ile birlikte ise Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Kritik Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni haftanın Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından beklenirken kritik toplantıda alınacak kararlar gündemin en önemli konusu olmaya devam ediyor. En son 29 Mart tarihinde gerçekleşen toplantının ardından yeni Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Bilindiği üzere son dönemlerde 2 hafta arayla toplantılar gerçekleşirken bu nedenle gözler 12 Nisan tarihine çevrildi.