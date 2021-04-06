33 askerin şehit edildiği katliamdan kurtulan asker: Arkadaşlarımızı çocuklara şehit ettirdiler

PKK'lı teröristlerin elinden sağ kurtulan Erkan Omay, Bingöl'e 10 kilometre kala PKK'lı teröristlerin yollarını kestiğini ve günlerce alıkonulduklarını anlattı.

1993 yılında iki otobüs olarak Malatya'dan, Bingöl'e doğru yola çıktıklarını ifade eden Omay, "Yol güzergâhında, PKK iki otobüsü alıkoydu. Bizleri bir tepeye getirip kurşuna dizeceklerdi o sırada bir abimiz kaçmayı denedi ama vuruldu. Bizi ilk alıkoyduklarında sadece rehin tutup devlet ile iletişime geçileceğini söylediler ama arkadaşlarımızdan iki grubu alıp kurşuna dizdiler" dedi.

33 arkadaşının 15 yaşındaki çocuklar tarafından şehit edildiğini ifade eden Omay, "Ben şans eseri hayatta kaldım. Terörist silahı ağzıma dayayıp tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bizim askerlerimiz geldi dağ taş asker kaynıyordu. O sırada bizi açık alana yem olarak bıraktılar, kendileri mevzilere saklandılar. Eğer biz kurtulmamış olsak '33 şehidi de devlet öldürttü' diyeceklerdi. Özellikle çocukları kullanıyorlardı. 250-300 kişilik bir grup varsa bunların sadece 50'si yetişkindi. Zaten kurşuna dizilen arkadaşlarımızı çocuklar şehit etti. Özellikle örgüte katılan çocuklar çıkamasın diye yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.