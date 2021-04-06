AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 2024'te İBB'yi yeniden kazanacağız

"94 RUHU'NUN ÖZÜNDE GENÇLER VAR"

"Kongrede ifade ettiğim gibi 94 Ruhu'nun özünde gençler var, kadınlar var, teşkilatımızın terini soğutmadan çalışması var ve en önemlisi Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya liderliği sahnesine çıkartmak var."