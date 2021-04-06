Alanya'da AK kadınlar teşkilatını güçlendiriyor

AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte Pandemi Kuralları çerçevesinde Başköy Mahalle Başkanı Neziha Özen, Beldibi Mahalle Başkanı Emine Öztürk, Fakırcalı Mahalle Başkanı Fatma Barcın Mazbatalarını Başkanımız Gülay Güvenç'ten aldılar. Mahalle Başkanlarımıza görevlerinde başarılar dileriz. Hayırlı Uğurlu Olsun" ifadelerini kullandı.

Alanya'nın tüm mahallerini dolaşarak halkın yanında olan Alanya AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri vatandaşların yanında olduklarını belirttiler