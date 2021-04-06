Annelerin eylemine katılım sürüyor: Aile sayısı 222'e yükseldi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. HDP il binası önünde kurulan çadırda 582 gündür yürekli annelerin devam ettirdiği evlat direnişine çalışmaya gittiği İstanbul'dan 6 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Özkan Tüfenci için Muş'tan gelen anne Türkan Tüfenci oturma eylemine katıldı. Annelerin evlatlarına kavuştuğunu görünce Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme katıldığını ifade eden Türkan Tüfenci, HDP'lilerin işitme problemi olan oğlu Özkan'ı terör örgütü PKK'ya verdiğini söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı açıklamada, HDP ve PKK'ya karşı evladı için mücadele edeceğini belirten anne Tüfenci, "Oğlum yaklaşık 6 yıl önce İstanbul'a çalışmaya gitti. Yaklaşık bir hafta sonra da kendisinden haber alamadık. İstanbul'a gittik, ancak bulamadık bir anda ortadan kayboldu. Bir süre sonra da dağa kaçırıldığını öğrendik. HDP'liler oğlumu kandırıp PKK'ya götürdü. Oğlum hasta ve işitme problemi bulunuyor. Evladımı HDP benden aldı, onlardan almak için Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı" dedi. Oğlu Özkan Bayrak'a teslim ol çağrısı yapan anne Türkan Bayrak, "Özkan, beni duyuyorsan dön, orada ne işin var. Gel devletine, babana, annene ve kardeşlerine kavuş" ifadelerini kullandı. Annesi ile birlikte eyleme gelen Resul Tüfenci de, ağabeyi Özkan'ın HDP'liler tarafından kandırılıp beyninin yıkadığını ve dağa kaçırıldığını söyledi.