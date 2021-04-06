Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Polislerin tespitlerine göre; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 Nisan Cumartesi günü iki kişi; Kartal İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'ndeki boş bir arazide; üzerinde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı olan terörist başı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen "Apo" yazılı bir düzenekle birlikte havai fişekler patlattı. Olayı gerçekleştiren ve kimlikleri tespit edilen T.K. ve B.A. isimli iki bölücü terör örgütü PKK üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı.

"Apo" yazılı düzenekle havai fişek atmışlardı! O hainler yakalandı!