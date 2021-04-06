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Giriş Tarihi: 6.4.2021 16:26 Son Güncelleme: 6.4.2021 16:27

“Apo” yazılı düzenekle havai fişek atmışlardı! O hainler yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Apo” yazılı düzenekle havai fişek atmışlardı! O hainler yakalandı!

’da üzerinde terörist başı ’ı simgeleyen “Apo” yazılı bir düzenekle birlikte havai fişek patlatan iki bölücü terör örgütü PKK üyesi operasyonla yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Polislerin tespitlerine göre; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 Nisan Cumartesi günü iki kişi; Kartal İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'ndeki boş bir arazide; üzerinde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı olan terörist başı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen "Apo" yazılı bir düzenekle birlikte havai fişekler patlattı. Olayı gerçekleştiren ve kimlikleri tespit edilen T.K. ve B.A. isimli iki bölücü terör örgütü PKK üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı.

"Apo" yazılı düzenekle havai fişek atmışlardı! O hainler yakalandı!

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“Apo” yazılı düzenekle havai fişek atmışlardı! O hainler yakalandı!
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