Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı'ndan aşı olmak orucu bozar mı? sorusuna yanıt geldi...

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala oruç tutmaya hazırlanan ve kovid-19 pandemisine yönelik başlatılan koronavirüs aşısı uygulamalarında faydalanmak isteyenler randevu almadan önce "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte aşı olmanın orucu bozup bozmayacağına ilişkin detaylar şöyle;
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin merak ettiği Aşı olmak orucu bozar mı? sorusuna ilişkin verdiği yanıtta,
''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."
İfadeleri yer aldı.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yer alan "Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu altında;
"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."
Bilgileri yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda 2021 yılı ramazan ayı için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Erbaş, sayısız güzelliklerle dolu kutlu mevsimin arefesinde olunduğunu belirterek, "İnşallah 12 Nisan Pazartesi akşamı kılacağımız teravih namazının ardından 13 Nisan Salı günü tutacağımız ilk oruç ile mübarek ramazan ayına girmiş olacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.
Ramazanın, paylaşma ve şükretme ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, "Vakfımız kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık-kumanya gibi bağışlarını 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilecektir" diye konuştu.
Salgın nedeniyle evlerde geçecek ramazan ayında, medya organlarına ve medya mensuplarına da çok büyük görevler düştüğünü işaret eden Erbaş, "Alınan tedbirler akşam vakitlerinde evlerimizde kalmamızı gerektiriyor. Gündüzleri de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Medyada ve dijital ortamlarda yüce dinimiz İslam'la veya başta oruç olmak üzere ibadetlerle ilgili yazan, konuşan, program yapan herkesten sahih bilgiye bağlı kalmalarını özellikle istirham ediyorum.
Sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yanlış, zayıf, mesnetsiz bilgilerden kaçınmalarını istiyorum. Gereksiz konular ve tartışmalarla milletimizin zihinlerini meşgul etmemelerini, fitne ve tefrikaya sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum" dedi.
Ayrıca salgın tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'mız başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım.
Çoluğumuzla çocuğunuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı mekanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabi acı ve üzücü böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık çok önemli. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.