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Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun
Giriş Tarihi: 6.4.2021 18:05
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.