BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan 'darbe' açıklaması: Size şunu garanti edebilirim ki...

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'de yerleşik diğer BM ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Bozkır, Anıtkabir'i ziyaretinin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin ardından temaslarına BM Ülke Takım Temsilcileriyle devam etti.
Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
BOZKIR: BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE HİÇBİR ASKERİ DARBE DESTEK BULMAYACAK
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, askeri darbelere karşı olduğunu güçlü bir açıklama ile yineledi. Bozkır, BM'nin askeri darbelere destek vermeyeceğini belirtti.