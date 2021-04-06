Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne 5 ilçede operasyon! Böyle yakalandılar

Son dakika haberi: İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında 3 Ekim 2020 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyeleri üzerinden çıkan dijital verilerin incelenmesi neticesinde; İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırılarıyla bağlantılı olan örgüt üyeleriyle birlikte faaliyet yürüten şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un beş farklı ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, bir kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek ve 17 mermi ele geçirildi.