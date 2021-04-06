Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında 14 kez bıçakladı! Cani koca tutuklandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, cani koca boşanmak isteyen eşini süt almak için markete gittiği sırada sokak ortasında defalarca bıçakladı. Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Aleyna Tülay Taş, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş'tan boşanmak istedi.

22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunan Aleyna Tülay Taş için korunma tedbiri alındı. Aleyna Tülay Taş, kararın ardından kadın sığınma evine gitmek istemeyince Bayrampaşa'da yaşayan annesinin evine yerleşti.

SÜT ALMAK İÇİN ÇIKTI 14 DEFA BIÇAKLANDI

2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşini kolundan tutup, zorla götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında 14 defa farklı yerlerinden bıçaklandı. Aleyna Tülay Taş, kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.

BEKÇİ YAKALADI HAKİMLİK TUTUKLADI

Korkunç olayın ardından kaçan Okan Taş, bekçi tarafından bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.