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Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:36

Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında 14 kez bıçakladı! Cani koca tutuklandı

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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında 14 kez bıçakladı! Cani koca tutuklandı

Bayrampaşa'da Okan Taş, boşanmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'a süt almak için markete gittiği sırada dehşeti yaşattı. Cani koca, kolundan tutup zorla götürmeye çalıştığı eşi direnince bıçakla saldırdı. Eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan genç kadın hastanede tedavi altına alınırken saldırgan koca çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, cani koca boşanmak isteyen eşini süt almak için markete gittiği sırada sokak ortasında defalarca bıçakladı. Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Aleyna Tülay Taş, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Okan Taş'tan boşanmak istedi.

22 Şubat günü Gaziosmanpaşa güvenlik birimlerine şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyette bulunan Aleyna Tülay Taş için korunma tedbiri alındı. Aleyna Tülay Taş, kararın ardından kadın sığınma evine gitmek istemeyince Bayrampaşa'da yaşayan annesinin evine yerleşti.

SÜT ALMAK İÇİN ÇIKTI 14 DEFA BIÇAKLANDI

2 Nisan günü süt almak için evden çıkan Aleyna Tülay Taş, sokakta boşanma aşamasında olan kocası Okan Taş ile karşılaştı. Okan Taş, eşini kolundan tutup, zorla götürmek istedi. Bu sırada kendisine direnen eşini, yanında getirdiği bıçakla güpegündüz sokak ortasında 14 defa farklı yerlerinden bıçaklandı. Aleyna Tülay Taş, kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.

BEKÇİ YAKALADI HAKİMLİK TUTUKLADI

Korkunç olayın ardından kaçan Okan Taş, bekçi tarafından bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında 14 kez bıçakladı! Cani koca tutuklandı
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