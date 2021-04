"Bu bildiri kabul edilemez"

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tartışma yaratan 104 emekli amiralin bildirisi hakkında açıklama yaptı. Rektör Aslan devletimizin ve askerimizin bu başarısını göremeyen, görmek istemeyen, hırs ve haset ile körleşmiş demokrasi karşıtları kabul edemeyeceği bir bildiriye imza attığını ifade etti.



TÜRKİYE SEVDALILARI



Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Devletimiz, ilgili olduğu her coğrafyada hak ve menfaatlerimizi korumak için güvenlik güçlerimiz ile olağanüstü bir mücadele vermektedir. Sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz mavi vatanda destanlar yazmaktadır. Devletimizin ve askerimizin bu başarısını göremeyen, görmek istemeyen, hırs ve haset ile körleşmiş demokrasi karşıtları kabul edemeyeceğimiz bir bildiriye imza atmışlardır. Gece yarısı bildiriyi imzalayanların, yakın geleceğin Büyük Türkiye'sinin ayak seslerinden bile rahatsız olan, yeni Türkiye'yi içlerine sindiremeyen, eski Türkiye sevdalıları olduğu açıktır"



DOSTU ÜZECEK, DÜŞMANI SEVİNDİRECEK BİLDİRİ



"Dostu üzecek, düşmanı sevindirecek olan bildiri sahipleri, sağduyu sahibi ve Vatanperver herkesi üzdüğü gibi bu vatan için kahramanca mücadele eden gazilerimizi ve şehit ailelerimizi de rencide etmiştir. Güvenlik güçlerimiz, Milletimiz nezdinde güven ve saygının timsali olarak, bizlerin bilimsel/teknolojik çalışmaları ve Milletimizin duası ile her geçen gün daha da güçlenmeye devam edecektir. Kırıkkale Üniversitesi olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi Milli İradeye karşı yürütülen vesayet odaklı her türlü girişimin karşısında duracağımızı, Vatan ve Millet sevgisine sahip ve mukaddesatımızı korumayı görev bilen genç nesiller yetiştirmeye devam edeceğimizi;

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.