Son dakika haberi: Burhaniye’de çevre katliamı devam diyor! Vatandaşlar, "Bu mahalleden CHP’ye oy yok" dedi

Son dakika haberi: Daha önce Ören Meydanı'nda kesilen çamlarla vatandaşların tepkisini çeken Burhaniye Belediyesi yeni bir çevre katliamına imza attı. Belediye çalışanları İskele Mahallesi'nin Hocazade mevkiinde gerçekleşen yol çalışmasında çevredeki ağaçlara zarar verdi.

Çevre düzenlemesi esnasında yeşil alanlara ve ağaçlara zarar verilmesine tepki gösteren mahalleli sokağa indi. Vatandaşlar, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in çevre katliamlarına son vermesi için çağrıda bulundular.

"KAZ DAĞLARI İÇİN OTOBÜS KALDIRANLAR KENDİ AĞAÇLARINI KESİYOR"

CHP'ye üye olduğunu söyleyen bir vatandaş, kaldırım çalışması adı altında yeşil alanların tahrip edilmesine, "Bunu bir de CHP zihniyeti yapıyor. Şu ağaçların insanın yürümesine ne engeli var. Geçtiğimiz seçimlerde İstanbul'dan kalkıp gelip CHP'ye oy verdim. Ben bir daha oy vermem CHP'ye. Buradan en az 100 kişi CHP'ye artık oy vermeyecek." diyerek karşı çıktı.

Başka bir vatandaş ise, "İnsanlar yeşillendirir bunlar betonlaştırıyor. Herkesin buna itirazı var. Bu işin siyasetle alakası yok. Kaz dağlarına tepki gösterip otobüs kaldıran zihniyet kendi ağaçlarını kesiyor" dedi.

AĞAÇ KIYIMINA ÖREN MEYDANI'NDA BAŞLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin, Ören Meydan'daki ağaçları budama adı altında kestiği ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken bölgenin sit alanı olması nedeniyle Anıtlar Kurulu da olay hakkında inceleme başlatmıştı. Budama ve çürük ağaçları kesme adı altında yapılan ağaç katliamına vatandaşlar da büyük tepki göstermişti.