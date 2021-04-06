Çanakkale'de koronavirüs vaka sayısı hızla arttı! Kentte yeni önlemler alındı

Pazar alışverişi yapan tıp fakültesi öğrencisi Duygu Kaya da, "Ben insanların özel olarak giyim bölümüne geldiğini zannetmiyorum. Buraya gelmişken, geziyorlardı. Gezmeyi azalttığı için alınan tedbirlerin belki faydası olabilir" diye konuştu.

Pazar alışveriş yapan Oktay Akın ise, "Çanakkale daha önce vaka sayılarında gerideyken, şu anda Türkiye'de dördüncü sırada yer alıyor. Cuma günleri pazaryeri çok kalabalık oluyordu, salı günleri çok kalabalık olmuyor. Herkesin bu tedbirler kapsamında idare etmesi gerekiyor. Çünkü alınan bu tedbirler pazaryerindeki yoğunluğu da azaltacaktır. Giyim, nalbur kısmında yoğunluk oluyor. Bu alınan tedbirler o yoğunluğu azaltır" diye konuştu.