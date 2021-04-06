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Giriş Tarihi: 6.4.2021 16:40 Son Güncelleme: 6.4.2021 16:44

CHP’de bir istifası daha

İHA
CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha

CHP Merkez İlçe Yöneticisi Erkan Balıkçı, partisinden istifa ettiğini ve ’yi desteklediğini açıkladı.

CHP Yalova Merkez İlçe yönetiminde, parti kurması beklenen Muharrem İnce için bir istifa daha geldi. Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyelerinden Erkan Balıkçı, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

"MIZRAK ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR"

Balıkçı, "Mızrak artık çuvala sığmıyor" başlığıyla paylaştığı istifa açıklamasında, CHP Genel Merkezini, parti içi demokrasiyi ve Atatürk'ün adını silmekle suçlayarak, "Vasıfsız, verimsiz insanları sırf kendine sadık diye önemli mevkilere getiren bu düzenin içinde yer almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha
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