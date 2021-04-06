CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha

CHP Yalova Merkez İlçe yönetiminde, parti kurması beklenen Muharrem İnce için bir istifa daha geldi. Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyelerinden Erkan Balıkçı, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.
"MIZRAK ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR"
Balıkçı, "Mızrak artık çuvala sığmıyor" başlığıyla paylaştığı istifa açıklamasında, CHP Genel Merkezini, parti içi demokrasiyi ve Atatürk'ün adını silmekle suçlayarak, "Vasıfsız, verimsiz insanları sırf kendine sadık diye önemli mevkilere getiren bu düzenin içinde yer almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.