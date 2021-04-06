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Giriş Tarihi: 6.4.2021 18:27 Son Güncelleme: 6.4.2021 18:54

: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ile kritik görüşme sonrası açıklama

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği () ile gerçekleşen kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin nihai hedefinin AB’ye tam üyelik olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleşen kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nihai hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE VURGUSU YAPILDI"

Kalın, "Kalıcı istikrar ve güvenlik için her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele vurgusu yapıldı. Görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti." dedi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama
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