Erdoğan’ın telefonla aradığı Mahruze Keleş: Kapımız size sonuna kadar açık

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş, 16 Ocak 2019'da semt pazarında karşılaştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle gündeme gelmişti. İmamoğlu ise Keleş'i geçen yıl 7 Ağustos'ta ve bu yıl 28 Mart ile 31 Mart tarihlerinde 3 kez ziyaret etmiş ve son ziyarete CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı. Mahruze Keleş, bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirerek CHP'ye asla oy vermeyeceğini söylemişti.